Galler ve Türkiye Arasında Golsüz Beraberlik

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Galler ile Maçı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, karşılıklı ataklara sahne oldu ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren, Galler ekibi 5. dakikada etkili bir atağa imza attı. Roberts, sağ kanattan altıpas bölgesine ortasını yaptı. Ramsey, bu ortayı kafasıyla kaleye göndermek istedi fakat top, üstten auta çıktı.

İlk yarının bitimine yakın bir dakikada, Türkiye'den de bir tehlike yaşandı. 45+1. dakikada, milli takımımızın sol kanattan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim ön direk üzerinden kafa vuruşu yaptı. Ancak, top üstten dışarıya gitti.

Sonuç olarak, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da ikinci yarıda avantaj sağlamak için mücadele edecek.