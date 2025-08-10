Gaziantep Basketbol'da Hedef: Süper Lig

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, bu sezon Süper Lig'e yükselmek amacında. İki sezondur play-off'tan elenen ekip, tarihindeki önemli başarıları tekrar yaşamak istiyor.

Geçmişe Kısa Bir Bakış

Gaziantep temsilcisi, 2012-2013 sezonunda ilk kez katıldığı Basketbol Süper Ligi'nde, kesintisiz 10 sezon boyunca mücadele etti. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, son iki sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off maçlarında elenmişti.

Yeni Başantrenör Şemsettin Baş'ın Vizyonu

Geçen sezonun ortasında Ali Yıldırım'ın yerine getirilen Şemsettin Baş, yeni sezon hazırlıklarına "hedef Süper Lig" parolasıyla başladı. AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Ağustos'ta sezon açılışını yaptıklarını, transfer çalışmalarını tamamladıklarını ve sıkı bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti.

Kamplar ve Hedefler

Baş, "İki hafta burada geçireceğiz; ardından Çanakkale kampımız olacak. Kampta hazırlandıktan sonra hazırlık maçlarıyla devam edeceğiz. 20 Eylül'de sezonun ilk resmi maçına çıkacağız," dedi. Bu süreçte takımın üst sıralarda olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başarı İçin Taraftar Desteği

Şemsettin Baş, "Tüm maçları kazanmayı hedefliyoruz. Ancak burada kaybedebiliriz, önemli olan hedeflerimizden sapmamaktır. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Eski parlak günlerimize dönmek için tribünleri doldurmalıyız," diyerek taraftarın önemine dikkat çekti.

Gaziantep Basketbol, bu sezon hem şehrin hem de kulübün basketboldaki yerini yeniden kazanmak için mücadele edecek.

