Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Geçiyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk Gol 4. Dakikada Geldi

Karşılaşmanın 4. dakikasında Gaziantep FK, öne geçti. Orta sahada Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasla rakibini geçen Sorescu, ara pasında Okereke'yi topla buluşturdu. Okereke, düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0

İlk Yarının Diğer Önemli Anları

17. dakikada, Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta, Maxim'in ceza sahası içerisindeki ortasına Halil Dervişoğlu sert bir şut çekti, ancak kaleci Deniz Eren Dönmezer gole izin vermedi.

28. dakikada Sorescu'nun ceza sahası içerisindeki sert vuruşu, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in elinde kaldı.

Adana Demirspor ise 31. dakikada gole yaklaşarak, Ali Yavuz Kol'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tolga Kalender kafa vuruşu yaparak kaleci Mustafa Burak Bozan'ı zorladı, fakat başarılı bir kurtarışla tehlikeyi önlemeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.