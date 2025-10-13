Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 9. hafta | 19 Ekim Pazar

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetirken, çalışma toplam 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; daha sonra 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

Milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna antrenmana katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarına Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

