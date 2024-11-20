Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, ardından taktik antrenmanlar ve çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, milli takımdan dönen Deian Sorescu da katıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.