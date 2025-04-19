Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazır!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlandı. Ardından oyuncular 5'e 2 pas organizasyonları üzerinde çalışarak günün taktik programını sürdürdü. Antrenman, maç öncesi son taktik çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanın ardından Başakşehir karşılaşması için İstanbul’a giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalar gerçekleştirildi.