DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.232.041,36 -0,78%

Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça hazırlandı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:01
Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazır!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlandı. Ardından oyuncular 5'e 2 pas organizasyonları üzerinde çalışarak günün taktik programını sürdürdü. Antrenman, maç öncesi son taktik çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanın ardından Başakşehir karşılaşması için İstanbul’a giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalar gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de İnsan ve Robotlar Yarı Maratonda Yarıştı
2
Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
3
Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de Başlıyor
4
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 Yenerek Ligi Sıralamada Güçlendiriyor
5
Teksüt Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Berabere Kaldı
6
Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecanı

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!