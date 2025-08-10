Gaziantep FK'dan M'Bakata'nın Sağlık Durumu Açıklaması

Gaziantep FK M'Bakata'nın Sağlık Durumunu Açıkladı

Gaziantep FK, defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında güncel bir bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile karşılaşırken M'Bakata'nın sakatlandığı bildirildi. Sağlık ekibinin detaylı tetkik ve muayeneleri neticesinde, oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktoru Op. Dr. Faruk Aykanat’ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

