Gaziantep FK'den Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın Sağlık Durumu Açıklandı

Gaziantep FK'den Önemli Açıklama

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sakatlığın Detayları

Kulüpten gelen açıklamada, Mustafa Burak Bozan'ın karşılaşmanın ilk yarısında rakibiyle yaşadığı çarpışma sonucunda kafasına darbe aldığı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun ikinci yarının başında oyuna devam edemediği ifade edildi.

Hastaneye Sevk ve Sağlık Durumu

Sağlık ekibi tarafından sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Bozan'a, yapılan tetkikler sonucunda beyin sarsıntısı teşhisi konuldu. Kulüp açıklamasında, futbolcunun genel durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla bu gece hastanede gözetim altında kalacağı açıklandı.

Mustafa Burak Bozan, yaşadığı sakatlık nedeniyle 51. dakikada yerini Dioudis'e bırakmıştı.