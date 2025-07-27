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Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Transfer Etti

Gaziantep FK, Bosna-Hersek Milli Takımı oyuncusu Enver Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 17:10
Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Transfer Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de etkileyici bir transfer gerçekleştirerek Bosnalı sağ kanat oyuncusu Enver Kulasin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulasin, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giymekte. Transfer sürecinde, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ile Halil Demir de hazır bulundu.

Kulasin ile yapılan anlaşmanın süresinin 3+1 yıllık olduğu belirtildi. Açıklamada, "Enver Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

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