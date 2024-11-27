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Gaziantep FK: Evinde Gol Atmak Zorlaşıyor!

Gaziantep FK, Süper Lig'de evinde yediği 4 golle en az gol yiyen ikinci takım oldu. Rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:27
Gaziantep FK: Evinde Gol Atmak Zorlaşıyor!

Gaziantep FK: Evinde Gol Atmak Zorlaşıyor!

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, evinde en az gol yiyen ikinci takım konumundaki Gaziantep FK, rakiplerine gol yollarında fırsat vermeden mücadele ediyor. Bu sezon evinde, sadece ligdeki 2. haftada Samsunspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından, iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Başarılı Performans

Geri kalan 5 iç saha maçında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1, Göztepe’yi 2-1 ve RAMS Başakşehir’i 3-0 yenen Gaziantep FK, Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte, temsilcimiz evinde puan kaybetmeyerek rakiplerinin zorlandığı bir deplasman havası oluşturdu.

En Az Gol Yiyen İkinci Takım

Bu sezon kalesinde gördüğü toplam 18 golden 4'ünü evinde yiyen Gaziantep FK, iç saha maçlarında Fenerbahçe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım unvanını elde etti. Taraftarının önünde oynadığı maçlarda yalnızca 1 gol yiyen ekip, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir karşısında galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.

Kaleci Dioudis'in Güvenilir Performansı

Yunan kaleci Sokratis Dioudis, sezon başında Gaziantep FK'ye dahil oldu ve takımın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Ligdeki 12 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu olan Dioudis, yaptığı kurtarışlarla taraftarının gönlünde taht kurdu. Ligin 13. haftasında en çok kurtarış yapan kaleci unvanını elde etti.

İç Saha İstatistikleri

Gaziantep FK, 13. haftalar itibarıyla yine “en az gol yediği” ikinci iç saha dönemini geçiriyor. 2021-2022 sezonunda bu dönemde kalesinde sadece 2 gol görerek, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Gaziantep FK’nın iç saha performansı ise şu şekilde:

  • 2019-2020: 11 maç, 11 gol, 12 gol
  • 2020-2021: 6 maç, 12 gol, 7 gol
  • 2021-2022: 6 maç, 10 gol, 2 gol
  • 2022-2023: 9 maç, 6 gol, 9 gol
  • 2023-2024: 6 maç, 7 gol, 6 gol
  • 2024-2025: 6 maç, 9 gol, 4 gol

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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