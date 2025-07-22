Gaziantep FK, Futbol Akademisi Kurma Aşamasında

Gaziantep FK Altyapıya Yatırım Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbol akademisi kurma çalışmalarına hız verdi. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya verdikleri önemin altını çizerek, bu konuda önemli adımlar atıldığını duyurdu.

Geleceğin Yıldızlarını Yetiştirecekler

Gaziantep’in Süper Lig'de mücadele eden tek takımı olan Gaziantep FK, futbol akademisinin kurulmasının hedeflerinin arasında olduğunu belirten Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Gençlerin potansiyelini çıkarmak için şehirde pek çok destek aldık," dedi.

Altyapı ve tesisleşme konusundaki çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "İnşallah yakında Gaziantep Futbol Akademisini de kuracağız," diyerek müjdeledi. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in her zaman kendilerine destek verdiğini de aktardı.

Altyapıdan Örneklerle Destek

Yılmaz, altyapıdan futbolcu yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, bu sürecin işbirliği ve emekle mümkün olduğunu vurguladı. "Altyapı da buna benzer. Bu iş çalışmaktan geçer," şeklinde konuştu. Yönetim, taraftar ve iş insanlarıyla birlikte, en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarının altını çizdi.

Mustafa Burak Bozan Örneği

Gaziantep FK'nın altyapısından çıkan Mustafa Burak Bozan örneği üzerinden, altyapının kulübün geleceği için sunduğu fırsatları dile getiren Yılmaz, "Bozan, kulübümüze maddi ve manevi değer kattı. Gaziantep geçmişte birçok yetenekli oyuncu yetiştirdi, akademi ile gelecekte daha fazlasını eklemeyi planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini belirtti. Yılmaz, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini belirtti. Yılmaz, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.