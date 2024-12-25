Gaziantep FK, Ganalı Golcü Emmanuel Boateng ile Anlaştı

Gaziantep FK, Ganalı Golcü Emmanuel Boateng'i Renklerine Bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

İmza Töreni Yapıldı

Boateng'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Kulüp, yeni transfer için, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, açıklamada; "Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır." vurgusu yapıldı.