Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Çalışma, ısınma ve koordinasyon egzersizleriyle başladı, ardından pas çalışmaları yapıldı ve maçın son taktik çalışmaları ile sonlandırıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte haftalık hazırlıklarını tamamlayarak Gençlerbirliği maçına odaklandı.