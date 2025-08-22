DOLAR
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında yarın konuk edeceği Gençlerbirliği karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:30
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Çalışma, ısınma ve koordinasyon egzersizleriyle başladı, ardından pas çalışmaları yapıldı ve maçın son taktik çalışmaları ile sonlandırıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte haftalık hazırlıklarını tamamlayarak Gençlerbirliği maçına odaklandı.

