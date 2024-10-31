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Gaziantep FK, Göztepe ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk edecek. Maç bilgileri ve takım durumu burada.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:26
Gaziantep FK, Göztepe ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Göztepe'yi Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Maç, saat 20.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK'nin Lig Performansı

Gaziantep FK, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 9 puan topladı. Bu süreçte rakip kalelerini 12 kez zorlayan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Sakatlar ve Cezalı Durumu

Takımda sakatlıkları devam eden David Okereke ve Godfrey Bitok, yarınki maçta sahada olamayacak.

Sarı Kart Sınırında Dikkatli Olmalılar

Göztepe maçı öncesinde, Gaziantep FK savunmasının önemli isimleri Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart sınırındalar. Her iki oyuncu, yarın kart görmeleri halinde 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacaklar.

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