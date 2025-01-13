Gaziantep FK, İç Sahada Şampiyon Gibi: 6'da 6 Yaptı!

Gaziantep FK, Süper Lig'de İç Sahada Fırtına Gibi Esti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek, iç saha performansını bir kez daha kanıtladı. Kırmızı-siyahlı ekip, evindeki son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Son 6 Maçta 6 Galibiyet

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, ardından TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu seyir, gaziantepli futbolseverler için umut verici bir tablo ortaya koydu.

Bu galibiyetle birlikte, Gaziantep FK toplamda 25 puana ulaştı ve rekabetin sıkı olduğu ligde aşama kaydetmiş oldu. Rakip fileleri 25 kez havalandırarak, kalesinde ise 26 gol gördü.

Defansif Güç: Son 4 İç Saha Maçında Gol Yemedi

Gaziantep FK, taraftarının desteğiyle sahasında oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatarak, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı olma unvanını korudu. Dünkü maçta da bu performansını sürdürdü ve sadece 4 golle ligde en az gol yiyen takım konumuna geldi.

Okereke’nin Büyüyen Performansı

Adana Demirspor karşısında tek golü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Son iki maçta 2 gol atarak dikkat çeken Nijeryalı forvet, takımın en çok gol atan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 18 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Gaziantep FK, bu maçta da serisini sürdürmeyi hedefliyor.