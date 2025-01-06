Gaziantep FK, İstanbulspor Maçına Hazır Olmak İçin Antrenmanlarına Başladı

Gaziantep FK, İstanbulspor Maçına Hazır Olmak İçin Antrenmanlara Başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü kendi sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, özel bir program eşliğinde yenileme çalışmalarına katıldılar.

Diğer futbolcular ise koordinasyon ve top idmanlarının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladılar. Kırmızı siyahlı ekip, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.