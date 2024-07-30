Gaziantep FK, Kenan Kodro'yu Kiraladı

Gaziantep FK, Yeni Bir Yıldızla Güçleniyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Kenan Kodro'yu kiralama başarısını elde etti.

Tasarruf Anlaşması Tamamlandı

Kulüpten gelen bilgilere göre, 31 yaşındaki Kenan Kodro için Ferencvaros kulübüyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bu anlaşma neticesinde Kodro, Gaziantep FK'nın renklerine katılmış oldu.

Törenle Sözleşme İmzaladı

Kenan Kodro, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle kendisini Gaziantep FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bu önemli adım, kulübün hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro'yu (sağda) kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine, kulüp başkanı Memik Yılmaz (solda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro'yu (sağda) kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine, kulüp başkanı Memik Yılmaz (solda) da katıldı.