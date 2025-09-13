Gaziantep FK - Kocaelispor: Süper Lig'de Kritik Randevu

Maç Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Takımda Son Durum

Ligdeki 7. sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni dönemde Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1, Kasımpaşa mücadelesini ise 3-2'lik skorla kazanan kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Yeni Transferler

Gaziantep ekibinde Tayyip Talha Sanuç, Muhammed Bayo, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet ve Drissa Camara gibi yeni transferler, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için Burak Yılmaz'dan şans bekleyecek.

Tarihe Not Düşülecek Karşılaşma

Bu müsabaka, iki takımın Süper Lig'de ilk karşılaşması olacak. Gaziantep taraftarları evlerinde alacakları sonucu ve takımın yeni yönetim dönemindeki performansını merakla bekliyor.