Gaziantep FK - Kocaelispor: Süper Lig'de Kritik Randevu

Gaziantep FK, Süper Lig 5. haftasında yarın Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda Kocaelispor'u ağırlayacak. Maç saat 20.00, hakem Yiğit Arslan.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:31
Gaziantep FK - Kocaelispor: Süper Lig'de Kritik Randevu

Gaziantep FK - Kocaelispor: Süper Lig'de Kritik Randevu

Maç Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Takımda Son Durum

Ligdeki 7. sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni dönemde Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1, Kasımpaşa mücadelesini ise 3-2'lik skorla kazanan kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Yeni Transferler

Gaziantep ekibinde Tayyip Talha Sanuç, Muhammed Bayo, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet ve Drissa Camara gibi yeni transferler, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için Burak Yılmaz'dan şans bekleyecek.

Tarihe Not Düşülecek Karşılaşma

Bu müsabaka, iki takımın Süper Lig'de ilk karşılaşması olacak. Gaziantep taraftarları evlerinde alacakları sonucu ve takımın yeni yönetim dönemindeki performansını merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
2
Victor Osimhen, Süper Lig'in En Pahalı Transferi: Galatasaray 75 Milyon Avro Ödedi
3
Niğdeli Genç Milli Boksörlerin Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu
4
Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında
5
Gençlerbirliği, Ali Ekber Düzgün'ün İstifasını Kabul Etti
6
Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi
7
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı EuroBasket 2025 Finali Nedeniyle 19.00'a Alındı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği