Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya ile Anlaştı

Gaziantep FK, Yeni Orta Sahasını Buldu

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Muhammed Gümüşkaya ile önemli bir transfere imza attı. 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'nın kadrosuna katıldı.

Kiralama Süreci ve İmza Töreni

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Muhammed Gümüşkaya, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanarak takımın bir parçası oldu. İmza töreni, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Uğur Şireci ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziantep FK, yeni transferine hoş geldin diyerek, armaları altında üstün başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.