Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep FK, Nijeryalı Sol Bek Stephen Bitok'u Transfer Etti

Gaziantep FK, 23 yaşındaki Nijeryalı sol bek Stephen Bitok ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:03
Gaziantep FK, Nijeryalı Sol Bek Stephen Bitok'u Transfer Etti

Gaziantep FK'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig takımlarından biri olan Gaziantep FK, genç yetenek Stephen Bitok'u kadrosuna dahil etti. 23 yaşındaki Nijeryalı sol bek, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile birlikte düzenlenen törenle sözleşmesini imzaladı.

Nijeryalı Futbolcunun Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Stephen Bitok ile iki yıllık bir anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bitok, futbol kariyerine Gaziantep FK'nın renklerinde devam edecek.

Bu transferle birlikte Gaziantep FK, takımını güçlendirmeye devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun