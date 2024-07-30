Gaziantep FK, Nijeryalı Sol Bek Stephen Bitok'u Transfer Etti

Gaziantep FK'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig takımlarından biri olan Gaziantep FK, genç yetenek Stephen Bitok'u kadrosuna dahil etti. 23 yaşındaki Nijeryalı sol bek, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile birlikte düzenlenen törenle sözleşmesini imzaladı.

Nijeryalı Futbolcunun Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Stephen Bitok ile iki yıllık bir anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bitok, futbol kariyerine Gaziantep FK'nın renklerinde devam edecek.

Bu transferle birlikte Gaziantep FK, takımını güçlendirmeye devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı.