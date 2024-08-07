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Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor, antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:15
Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK'nın Maç Hazırlıkları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2023 sezonunun ilk haftasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Takım, 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladı, ardından dar alanda çift kale maç ile sonlandı.

Gelecek Antrenman

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Kalyon Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve Sipay Bodrum FK maçı için son hazırlıklarını yapacak.

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