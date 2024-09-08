Gaziantep FK Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Sivasspor ile Maça Hazırlanıyor

Trendol Süper Lig'in 5. haftasında, Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, takımın fiziksel durumunu geliştirmek ve takım oyununu pekiştirmek amacıyla titizlikle planlandı.

Futbolcuların Çalışmaları

Hazırlık maçında Şanlıurfaspor ile karşılaşan oyuncular, bu maç sonrası özel antrenman programları ile yenilenme süreçlerine devam ettiler. Diğer futbolcular ise, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanlarına başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Gelecek Antrenmanlar

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın düzenleyeceği antrenman ile bu önemli karşılaşma için hazırlıklarına devam edecek. Takım, bütün gücünü sahaya yansıtmak ve bu kritik maçta iyi bir performans sergilemek için sıkı bir tempoda çalışıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.