DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Gaziantep FK Tarihinin En Kötü Lig Başlangıcını Yaşadı

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk 2 haftada 0 puan ve 0 golle tarihinin en kötü lig başlangıcını yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:23
Gaziantep FK Tarihinin En Kötü Lig Başlangıcını Yaşadı

Gaziantep FK Tarihinin En Kötü Lig Başlangıcını Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı ve gol sevinci yaşayamadı.

Sezonun ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Güneydoğu temsilcisi, dün deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasından da 3-0 yenilgiyle döndü. Böylelikle kırmızı-siyahlılar bu sezon ligde 0 puan ve 0 gol ile kaldı.

Ligdeki en verimsiz sezon

7'nci sezonunu geçiren Gaziantep ekibi, 2 haftalık performansla kulüp tarihinin en verimsiz lig başlangıcını kaydetti.

Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:

SezonPuanAttığı golYediği gol2025-260062024-253112023-240252022-234212021-221232020-211352019-20346

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 2'de 2 yaptı: Süper Lig'de 9 sezon sonra en iyi başlangıç
2
Manisa Basket, UCAM Murcia'ya 72-78 Yenildi
3
Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz
4
Ankara Keçiörengücü: Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefi
5
Tunceli'de MamekiFest: Munzur Vadisi'nde 10 km'lik Motosiklet Turu
6
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Genç Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar