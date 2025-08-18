Gaziantep FK Tarihinin En Kötü Lig Başlangıcını Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı ve gol sevinci yaşayamadı.

Sezonun ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Güneydoğu temsilcisi, dün deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasından da 3-0 yenilgiyle döndü. Böylelikle kırmızı-siyahlılar bu sezon ligde 0 puan ve 0 gol ile kaldı.

Ligdeki en verimsiz sezon

7'nci sezonunu geçiren Gaziantep ekibi, 2 haftalık performansla kulüp tarihinin en verimsiz lig başlangıcını kaydetti.

Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:

SezonPuanAttığı golYediği gol2025-260062024-253112023-240252022-234212021-221232020-211352019-20346