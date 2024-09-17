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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularının mücadelesini övdü fakat yenilgiden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:04
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Gaziantep FK'nın Maç Sonrası Üzüntüsü

Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray maçını 3-1 kaybetti.

Selçuk İnan'ın Açıklamaları

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, şunları söyledi:

- "Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm."

İnan, takımının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti:

- "Daha önce iki gün arayla iki deplasman maçı oynayan takım hatırlamıyorum. 8 önemli oyuncumuz bizimle değildi ve bu durum bizim için büyük bir eksiklik. Galatasaray hak ederek kazandı."

Maç İçinde Yaşananlar

Oyuncularının savunma ağırlıklı olduğunu ifade eden İnan, ilk yarıda yedikleri gollerin kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi:

- "İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum. Hakemin hızlı karar vermesini anlayamadım. Daha dikkatli incelenmeliydi. Bu sezon hakemlerin takdir hakları genelde rakiplerden yana oldu."

İnan, ekranlarda daha dikkatli olunmasını ve hakem kararlarının adil olmasını temenni etti.

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