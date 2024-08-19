Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Gaziantep FK-Samsunspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonunda konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, ofansif anlamda beklentilerini karşılayamadıklarını ifade etti.

İlk Bölümdeki Performans

İnan, basın toplantısında, "İlk 25-30 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ancak, birkaç pozisyonumuz olmasına rağmen sonraki bölümlerde ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık" şeklinde açıklamada bulundu.

Gelecek İçin Umutlu

İkinci yarıda da birkaç iyi fırsat bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini vurgulayan İnan, "Güçlü bir takıma karşı savaştık. Geçen sene ile aynı kadrodan oluşan fiziksel açıdan güçlü bir ekip ile mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu skor, sadece beni değil, tüm Gazianteplileri üzdü" dedi.