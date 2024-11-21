Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 12 yabancı oyuncu transfer eden Gaziantep FK, ligde mücadele eden diğer takımlar arasında en fazla yabancı futbolcuya sahip olma başarısını gösterdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, yeni transfer edilen yabancılara, oynadıkları 11 karşılaşmada forma şansı vererek sahada kalmalarını sağladı.
Dioudis, Takımın Vazgeçilmezi
Yunan kaleci Sokratis Dioudis, Gaziantep FK'nın en çok süre alan oyuncusu oldu. 990 dakika sahada kalan Dioudis, tüm lig karşılaşmalarında kalesinde 18 gol görmesine rağmen takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Daubin, Süre açısından Şanssız
Fransız ön libero Quentin Daubin, sezonun başında sözleşme imzaladığı Gaziantep FK'de en az süre alan oyuncu oldu. İlk hafta kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu, 71 dakika forma giyebildi.
Sorescu Gol Krallığına Oynuyor
Transfer sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri de Deian Sorescu. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından kadroya katılan Sorescu, 840 dakika sahada kalarak 4 gol atarak takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.
Yerli Oyuncuların Performansı
Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna 5 yerli oyuncu ekledi. Emre Taşdemir, 380 dakika ile en çok süre alan yerli oyuncu olurken, onu Halil Dervişoğlu ve Ogün Özçiçek takip etti. Eren Erdoğan ve Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.
Takımın yabancı oyuncularının performansları şöyle:
|İsim
|Maç
|Gol
|Asist
|Süre
|Sokratis Dioudis
|11
|0
|0
|990
|Deian Sorescu
|11
|4
|1
|840
|Enric Saborit
|10
|1
|0
|795
|Bruno Viana
|9
|0
|1
|786
|Kacper Kozlowski
|9
|1
|3
|649
|Christopher Lungoyi
|8
|2
|0
|649
|Badou Ndiaye
|8
|0
|1
|629
|Kenan Kodro
|11
|1
|1
|491
|David Okere
|6
|1
|1
|472
|Cyril Mandouki
|8
|0
|0
|368
|Bitok Stephen
|2
|0
|0
|115
|Quentin Daubin
|3
|0
|0
|71
Yerli oyuncuların performansı ise şu şekilde:
|İsim
|Maç
|Gol
|Asist
|Süre
|Emre Taşdemir
|7
|1
|0
|380
|Halil Dervişoğlu
|6
|0
|1
|226
|Ogün Özçiçek
|4
|0
|1
|119
|Eren Erdoğan
|0
|0
|0
|0
|Ali Mevran Ablak
|0
|0
|0
|0
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.