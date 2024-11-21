DOLAR
34,55 -0,22%
EURO
36,44 -0,29%
ALTIN
2.959,26 -0,83%
BITCOIN
3.366.528,41 -3,42%

Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi

Gaziantep FK, transfer döneminde 12 yabancı oyuncu alarak kadrosunu güçlendirdi ve hepsine forma şansı verdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:25
Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi

Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 12 yabancı oyuncu transfer eden Gaziantep FK, ligde mücadele eden diğer takımlar arasında en fazla yabancı futbolcuya sahip olma başarısını gösterdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, yeni transfer edilen yabancılara, oynadıkları 11 karşılaşmada forma şansı vererek sahada kalmalarını sağladı.

Dioudis, Takımın Vazgeçilmezi

Yunan kaleci Sokratis Dioudis, Gaziantep FK'nın en çok süre alan oyuncusu oldu. 990 dakika sahada kalan Dioudis, tüm lig karşılaşmalarında kalesinde 18 gol görmesine rağmen takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Daubin, Süre açısından Şanssız

Fransız ön libero Quentin Daubin, sezonun başında sözleşme imzaladığı Gaziantep FK'de en az süre alan oyuncu oldu. İlk hafta kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu, 71 dakika forma giyebildi.

Sorescu Gol Krallığına Oynuyor

Transfer sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri de Deian Sorescu. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından kadroya katılan Sorescu, 840 dakika sahada kalarak 4 gol atarak takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Yerli Oyuncuların Performansı

Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna 5 yerli oyuncu ekledi. Emre Taşdemir, 380 dakika ile en çok süre alan yerli oyuncu olurken, onu Halil Dervişoğlu ve Ogün Özçiçek takip etti. Eren Erdoğan ve Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.

Takımın yabancı oyuncularının performansları şöyle:

İsimMaçGolAsistSüre
Sokratis Dioudis1100990
Deian Sorescu1141840
Enric Saborit1010795
Bruno Viana901786
Kacper Kozlowski913649
Christopher Lungoyi820649
Badou Ndiaye801629
Kenan Kodro1111491
David Okere611472
Cyril Mandouki800368
Bitok Stephen200115
Quentin Daubin30071

Yerli oyuncuların performansı ise şu şekilde:

İsimMaçGolAsistSüre
Emre Taşdemir710380
Halil Dervişoğlu601226
Ogün Özçiçek401119
Eren Erdoğan0000
Ali Mevran Ablak0000

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom-Hapoel Bank Maçı Sırbistan'da Yapılacak
2
Trendyol 1. Lig Haftası Başlıyor: İşte Maç Programı
3
Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru: Pasifik Holding
4
Balkan İkincisi Efe Okur'un Hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu
5
Beşiktaş'ta Muçi'nin Sakatlığı Dikkat Çekti: Gerilme ve Kanama Tespit Edildi
6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Stefan Moody ile Anlaştı
7
Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı