Gaziantep FK, Yabancı Transferlerle Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 12 yabancı oyuncu transfer eden Gaziantep FK, ligde mücadele eden diğer takımlar arasında en fazla yabancı futbolcuya sahip olma başarısını gösterdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, yeni transfer edilen yabancılara, oynadıkları 11 karşılaşmada forma şansı vererek sahada kalmalarını sağladı.

Dioudis, Takımın Vazgeçilmezi

Yunan kaleci Sokratis Dioudis, Gaziantep FK'nın en çok süre alan oyuncusu oldu. 990 dakika sahada kalan Dioudis, tüm lig karşılaşmalarında kalesinde 18 gol görmesine rağmen takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Daubin, Süre açısından Şanssız

Fransız ön libero Quentin Daubin, sezonun başında sözleşme imzaladığı Gaziantep FK'de en az süre alan oyuncu oldu. İlk hafta kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu, 71 dakika forma giyebildi.

Sorescu Gol Krallığına Oynuyor

Transfer sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri de Deian Sorescu. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından kadroya katılan Sorescu, 840 dakika sahada kalarak 4 gol atarak takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Yerli Oyuncuların Performansı

Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna 5 yerli oyuncu ekledi. Emre Taşdemir, 380 dakika ile en çok süre alan yerli oyuncu olurken, onu Halil Dervişoğlu ve Ogün Özçiçek takip etti. Eren Erdoğan ve Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.

Takımın yabancı oyuncularının performansları şöyle:

İsim Maç Gol Asist Süre Sokratis Dioudis 11 0 0 990 Deian Sorescu 11 4 1 840 Enric Saborit 10 1 0 795 Bruno Viana 9 0 1 786 Kacper Kozlowski 9 1 3 649 Christopher Lungoyi 8 2 0 649 Badou Ndiaye 8 0 1 629 Kenan Kodro 11 1 1 491 David Okere 6 1 1 472 Cyril Mandouki 8 0 0 368 Bitok Stephen 2 0 0 115 Quentin Daubin 3 0 0 71

Yerli oyuncuların performansı ise şu şekilde:

İsim Maç Gol Asist Süre Emre Taşdemir 7 1 0 380 Halil Dervişoğlu 6 0 1 226 Ogün Özçiçek 4 0 1 119 Eren Erdoğan 0 0 0 0 Ali Mevran Ablak 0 0 0 0

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.