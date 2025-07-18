Gaziantep FK'nın İkinci Etap Kamp Çalışmaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci etap kamp çalışmaları Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürülüyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplam 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, top kapma çalışmaları ile devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü. Antrenmanda Kozlowski (önde) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü. Antrenmanda Kozlowski (önde) de yer aldı.