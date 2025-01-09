Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK Tarihi Zafer

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta gösterilen futbol, ev sahibi takımın dominasyonunu gözler önüne serdi.

Maçın Önemli Anları

Maça hızlı başlayan Gaziantep FK, 4. dakikada Ogün Özçiçek'in ara pasında Furkan Soyalp ile bir fırsat yaratmasına rağmen kaleci Mücahit Serbest topu kontrol etmeyi başardı.

9. dakikada, Gaziantep FK'nın ceza sahası içerisindeki ataklarında Kenan Kodro, Furkan Soyalp'ın pasında rakip savunmaya takılarak kornere yönlendirdi.

16. dakikada, Sorescu'nun pasında Lungoyi'nin vuruşu kaleciden döndü; ancak bu durum, 24. dakikada değişti. Uğur Okulları İstanbulspor'dan Abdullah Dijlan Aydın'ın hatalı pası sonrası Ogüz Özçiçek, Kenan Kodro'ya yaptı ve Kodro, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımı öne geçirdi: 1-0.

İstanbulspor, 66. dakikada Emir Kaan Gültekin ile bir fırsat yakaladı; fakat kaleci Mustafa Burak Bozan başarılı bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Gaziantep FK, farkı ikiye çıkardı. Halil Dervişoğlu'nun pasında Maxim'in şutu kaleciden döndü ve Eren Erdoğan topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada Kenan Kodro, ceza sahasında iyi bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maçın son anlarında 90. dakikada, Ogün Özçiçek'in pasında Kenan Kodro, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru 4-0'a taşıdı.

Sonuç olarak, Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda önemli bir galibiyet elde ederek grup liderliği için bir adım daha attı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Uğur Okulları İstanbulspor oyuncusu İnainfe (arkada) rakibi Furkan Soyalp ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Uğur Okulları İstanbulspor oyuncusu İnainfe (arkada) rakibi Furkan Soyalp ile mücadele etti.