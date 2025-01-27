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Gaziantep Polisgücü, Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü, Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Süper Finalinde Nevşehir Belediye SK'yi 5-1 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:20
Gaziantep Polisgücü, Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü, Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Süper Finalinde, Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediye SK'yi 5-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Müsabaka, Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önce Saygı Duruşu, Sonra Heyecan

Müsabaka başlamadan önce, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tebrikler Gaziantep Polisgücü!

Maç sonrası Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Polisgücü'nü tebrik ederek, "Erkekler organizasyonu, oynanan bu final maçıyla bitti. Ligde kıyasıya bir mücadele oldu. Ligdeki bütün takımlarımızı kutluyorum. Gaziantep Polisgücü bizi Avrupa'da temsil edecek, onlara da başarılar diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu zafer, Gaziantep Polisgücü'nün Avrupa'da ülkemizi temsil etme yolunda önemli bir adım olarak kaydedildi.

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