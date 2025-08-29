DOLAR
Gaziantep'te İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası Sona Erdi

Gaziantep'te 21 ilden 400 sporcunun katıldığı İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası sona erdi; dereceye girenlere madalyaları verildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:24
Gaziantep'te 21 ilden 400 sporcunun katılımıyla dün başlayan İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Organizasyon, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlendi; dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Federasyon Başkanı'nın değerlendirmesi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerden sporcuların katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışacak şekilde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Tanrıkulu, federasyonun yurt içi ve yurt dışında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Yurt içi faaliyetlerin sayısını artırdık. Daha öncesinde salonlar arası ortak antrenman bile yasaktı. Biz geldikten sonra bu tür organizasyonların önünü açtık. Şu anda birçok ilde 30 Ağustos dolayısıyla dostluk turnuvaları yapılıyor. Bu amatör ruhtaki sporcu kardeşlerimizin daha çok antrenman ve maç yapmaları, müsabakalar için çok önem arz ediyor."

Gaziantep ev sahipliğine memnuniyet

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Şahin ise sporcuların bu turnuvalarda kendilerini denediğini, tecrübe kazandıklarını, Gaziantep olarak bu tarz etkinliklere ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

