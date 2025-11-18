Gaziosmanpaşaspor, Aykut Özden ile Yollarını Ayırdı

Gaziosmanpaşaspor, Talas Anayurtspor yenilgisi sonrası teknik direktör Aykut Özden ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:28
Gaziosmanpaşaspor, Aykut Özden ile Yollarını Ayırdı

Gaziosmanpaşaspor, Aykut Özden ile Yollarını Ayırdı

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme ekibinde karar açıklandı

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor’da antrenör Aykut Özden ile yollar ayrıldı.

Ligin 9. haftasında Talas Anayurtspor’a 5-1 mağlup olan Gaziosmanpaşaspor’da, maçın ardından yapılan toplantı sonrası genç antrenör Aykut Özden ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Geride kalan 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan mavi-lacivertliler, 7 puan topladı. 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Gaziosmanpaşaspor’un kalan haftalarda işi oldukça zorlaşıyor.

Kulüpten yapılan açıklama

"Yaklaşık 5 sezondur birlikte çalışmış olduğumuz Aykut Özden hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sevgili hocamız kulübümüzde geçirdiğiniz her an, sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda bir miras bıraktınız. Bize sadece taktik değil, aynı zamanda mücadele ruhunu ve inancı öğrettiniz. Emekleriniz asla unutulmayacak. Bundan sonraki hayatınızda mutluluk, sağlık ve başarı sizinle olsun. "Sizinle çalışmak büyük bir onurdu. Takımımızın gelişiminde gösterdiğiniz sabır ve azim için size minnettarız. Ayrılığınız bizi üzse de gelecekteki projelerinizde zirveye ulaşacağınıza eminiz. Yolunuz açık olsun, her şey için çok teşekkürler büyük insan, şampiyon hoca"

