Gebze Belediye Spor Efeler Ligi'nde: İlk Yıl Play-off Hedefi

Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor, başkan ve teknik heyetin hedefi ilk yıl play-off; sezon 25 Ekim'de Bursa maçıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:04
Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor, ilk sezonda hedefini play-off olarak belirledi. Kulüp Başkanı Sedat Çelik ve teknik heyet, güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini vurguladı.

Başkan Sedat Çelik

AA muhabirine konuşan Çelik, geçen sezon büyük kulüplerle çekişerek şampiyon olduklarını hatırlattı. "Efeler Ligi'ne yükselerek önemli başarı elde ettik. Ligi 5'inci ve 8'inci sıralar arasında tamamlayabilirsek play-off oynayarak Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var," dedi.

Çelik, ligde 14 takım bulunduğunu ve "Ziraat Bankası, Halkbank, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakiplerimiz var. Kolay olmayacak, çalışma ve gayretle olacak." ifadelerini kullandı. Transferleri tamamladıklarını, "3 yabancı oyuncumuz var" ve geçen yılın en skorer oyuncusu Guti'nin bu yıl takımda olduğunu belirtti.

Başantrenör Fikret Ayan

Başantrenör Fikret Ayan, 5 hafta önce antrenmanlara başladıklarını, ağırlıklı olarak atletik performans çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kadro planlaması ve transferlere ilişkin, "1.lig ile Efeler Ligi arasındaki mali bütçe açığı çok yüksek. Belediyemizin desteğiyle bu yükü aştığımızı düşünüyorum. İstediğimiz oyuncuları bir şekilde buraya getirmeye başladık," dedi.

Ayan, transferlerle ilgili şu bilgileri verdi: "7 yeni oyuncu transfer ettik. Pasör çaprazımız Guti geçen yıl Efeler Ligi'nde en skorer oyuncu. 4 numara oyuncumuz Bahov, 9 yıldır Türkiye'de oynuyor. Pasörümüz Eemi Tervaportti, daha önceki yıllarda Galatasaray'da yer aldı, Finlandiya Milli Takım kaptanı ve pasörü, Fenerbahçe'den Yasin Aydın, orta oyuncumuz Kemal Kayhan, Yiğit Yıldız, liberomuz Semih Çelik, geçen yılın en iyi manşet alan oyuncusu. Tecrübeli ve genç ekibi bir araya getirdik."

Sezonun açılış maçı için planlarını, "Güzel uyum süreci geçirerek 25 Ekim'de Bursa maçıyla güzel başlangıç yapmak istiyoruz." diyerek özetledi. Hedeflerini de, "İlk yıl play-off hedefiyle yola çıktık. İlk yılında takımların çoğu sorunlar yaşıyor. Bu sorunları en asgaride tutup play-off yolunda sezonu tamamlamış oluruz diye temenni ediyorum." şeklinde aktardı.

Oyuncuların görüşleri ve sezon takvimi

Orta oyuncu Kemal Kayhan, Gebze Belediyesinin oyuncu, salon ve tesis anlamında ciddi yatırım yaptığını belirterek, "Ligde kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi sahada yapacağız. Bu sene ligimize çok kaliteli oyuncular geldi, çok sert bir lig olacağına inanıyorum. Bizim de ligde kalmayı garanti altına almak ve play-off'lara kalma hedefimiz var." dedi.

Gebze Belediye Spor Kulübü, ligdeki ilk maçını 25 Ekim'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olarak oynayacak.

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, ilk yılda play-off oynamayı hedefliyor. Kulüp başkanı Sedat Çelik sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

