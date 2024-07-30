Milli Para Yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli Para Yüzücüsü Sümeyye Boyacı'nın Hedefleri

21 yaşındaki milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos 2024'te başlayacak Paris Paralimpik Oyunları'nda rakipleriyle mücadele etmek için antrenmanlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı derecelerle dikkat çeken Sümeyye, özellikle 50 metre sırtüstünde kazandığı bronz madalya ile uluslararası arenada adını duyurdu.

Trabzon'daki Kamp Dönemi

Sümeyye, Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, antrenörü eşliğinde bu önemli etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. "Kamp gayet güzel geçiyor, Trabzon'un imkanları, insanları, her şey çok güzel." diyen Sümeyye, bu şehirde geçirdiği kamp dönemlerinin kendisine şans getirdiğini belirtiyor.

Heyecan ve Hedefler

Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Heyecan bu işin en güzel kısmı. Bu işe tutku duyduğunuz sürece devam edebilirsiniz," dedi. Antrenmanların zorluğundan zevk aldığını söyleyen Sümeyye, şunları ekledi: "Geliştiğimi bilmek, beni geliştiren çalışmalar hoşuma gidiyor. Burada hız, kuvvet ve güç üzerine yoğunlaşıyoruz."

Gelecek Hedefleri

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı kıl payı kaçırdığını hatırlatan Sümeyye, "Suya düşen bir hayalim vardı ve ertesi yıl da çalışarak o madalyayı kazanmayı başardım," diye konuştu. Paris için az bir zaman kaldığını vurgulayan Sümeyye, "Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde sürdürüyor. Boyacı, AA muhabirine açıklama yaptı.