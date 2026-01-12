Gebzespor, Muzaffer Bilazer ile Yollarını Ayırdı — Bahis Soruşturması ve Somaspor Mağlubiyeti

Gebzespor, TFF'nin bahis soruşturmasında adı geçen teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı; karar Somaspor mağlubiyeti sonrası alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:14
Gebzespor, Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Güzide Gebzespor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı. Ayrılık, Bilazer’in adı geçen bahis soruşturması ve takımın sahasında aldığı 1-0’lık Somaspor mağlubiyeti sonrasında geldi.

Konu: TFF soruşturması ve disiplin süreci

Deneyimli çalıştırıcı, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından tedbirli olarak sevk edilenler arasında yer alıyor. Kulüp, soruşturma ve alınan olumsuz sonuçların ayrılık kararında etkili olduğunu açıkladı.

Kulübün açıklaması ve performans değerlendirmesi

Sezonun 18. haftasının sonunda 31 puanla 7. sırada bulunan Gebzespor, 11. haftada göreve başlayan Bilazer’e emekleri için teşekkür ederek yollarını ayırdığını duyurdu. Bilazer, takımı 22 puanla devralmış ve liderlikle arasında 3 puan fark bulunan ekipte görev yapmıştı.

Teknik direktörün yönetiminde takım, çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. Mağlubiyetin ardından kulüp yönetimi değişiklik kararı aldı.

Gelişmeler doğrultusunda Gebzespor’un yeni teknik direktör arayışına başlayacağı ve konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtiliyor.

2.LİG KIRMIZI GRUP’TA MÜCADELE EDEN GÜZİDE GEBZESPOR’DA ADI BAHİS SORUŞTURMASINDA GEÇEN VE LİGDE DÜŞMEME MÜCADELESİ VEREN SOMASPOR’A KENDİ SAHASINDA KAYBEDEN TEKNİK DİREKTÖR MUZAFFER BİLAZER İLE YOLLAR AYRILDI

