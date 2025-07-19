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Geleceğin Su Sporcuları Karadeniz'de Yetişiyor

Trabzon'da genç sporcular, su sporlarıyla geleceğe donanıyor. Yelken, kano ve daha fazlasıyla başarı peşindeler.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:27
Geleceğin Su Sporcuları Karadeniz'de Yetişiyor

Geleceğin su sporcuları, mavi ile yeşilin buluştuğu Trabzon'da yetişiyor. Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çeken ve yelken açan genç sporcular, azimleriyle dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri ve çeşitli turizm destinasyonlarıyla öne çıkan Trabzon, her geçen gün su sporlarına olan ilgiyi artırarak yat turizmi, yelken, kano, tüple dalış ve rüzgar sörfü gibi birçok branşta genç sporculara fırsatlar sunuyor.

Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde bir araya gelen gençler, sabah saatlerinde Beşikdüzü Limanı'ndan açılarak denizde uzun saatler geçiriyor. Bu süreçte aldıkları eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiren sporcular, katıldıkları yarışmalardan da ödüllerle dönüyor.

"Gençlerimiz denizi seviyor"

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürhan Zengin, AA muhabirine kulüp çatısı altında su sporlarını 2017 yılından itibaren başlattıklarını açıkladı. Zengin, "Bu branşlarda çocuklarımıza yönelik eğitimler yapıyoruz. Şu ana kadar 130'a yakın lisanslı sporcumuz var ve şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldık," dedi.

Zengin, yaz spor okulları kapsamında eğitimlerin devam ettiğini belirterek gençlerin bu süreçten memnun kaldıklarını vurguladı. Su sporlarının önemine değinen Zengin, "Gençlerimiz su ile tanışıyor, denizi görüyor ve seviyor. Gelişen su kültürleri üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Antrenör Dilli’den önemli mesajlar

Bayram Serhat Han Dilli, kulüp çatısı altında yaklaşık 10 yıldır su sporlarıyla ilgilendiğini aktararak, son 4 yıldır antrenörlük yaptığını belirtti. Dilli, "Eğittiğim çocuklardan biri benim yerime gelecek ve gelecekte sporcu yetiştirecek. Mutluyum, hem eğleniyoruz hem öğretiyoruz," dedi.

Dilli, Avrupa'ya sporcu göndermeyi hedeflediklerinin altını çizerken, "Artık Avrupa'ya odaklandık ve daha başarılı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Sporculardan Sudenaz Aydın, 2020 yılından itibaren kulüp çatısı altında kano sporu yaptığını ve bu branşta Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi dereceler elde ettiğini söyledi. Aydın, hem spor hayatını sürdürüyor hem eğitim veriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çekip yelken açan genç...

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çekip yelken açan genç sporcular, mücadelelerini başarıya dönüştürüyor. Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen gençler de Karadeniz'in serin sularında yelken ve kano sporu yapıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çekip yelken açan genç...

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çekip yelken açan genç sporcular, mücadelelerini başarıya dönüştürüyor. Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen gençler de Karadeniz'in serin sularında yelken ve kano sporu yapıyor.

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