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Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Sivas'ta düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'na 51 ilden 700 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:18
Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu anlamlı etkinliğin açılışı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Açılış törenine AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca etkinlikte birçok sporseverin de yer aldığı gözlemlendi.

Katılımcılar ve Süreç

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu şampiyonaya, 51 ilden yaklaşık 700 sporcu katılım gösteriyor. Yarışmanın heyecan dolu atmosferi ve geleneksel okçuluk ruhu, katılımcılar arasında büyük bir coşku yaratmış durumda.

Şampiyona Sonlandırılıyor

Bu büyük organizasyon, yarın sona erecek olup, sporcular çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadele edecekler.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

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