DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,17 0,44%
ALTIN
3.227,8 -0,42%
BITCOIN
3.675.538,2 2,52%

Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:00
Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Başarı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, bronz madalya ile Türk eskrim tarihine adlarını yazdırdılar.

Filibe'deki Yarışmada Ferdi Mücadeleler

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Yarı finale yükselmeyi başaran milli sporcular Furkan Yaman, Özbek eskrimci Zuhriddin Kodirov'a 15-13; Enes Talha Kalender ise ABD'li Cody Water Ji'ye 15-14 yenilerek 3.'lük kazandı.

Takım Müsabakaları Bugün Sona Erecek

Turnuvanın devamı niteliğinde olan takım müsabakaları, yarın yapılacak ve bu etkinlik ile Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağı sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı
2
Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Geçti
3
Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
4
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti
5
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi
6
Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi
7
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!