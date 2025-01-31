Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Başarı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, bronz madalya ile Türk eskrim tarihine adlarını yazdırdılar.

Filibe'deki Yarışmada Ferdi Mücadeleler

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Yarı finale yükselmeyi başaran milli sporcular Furkan Yaman, Özbek eskrimci Zuhriddin Kodirov'a 15-13; Enes Talha Kalender ise ABD'li Cody Water Ji'ye 15-14 yenilerek 3.'lük kazandı.

Takım Müsabakaları Bugün Sona Erecek

Turnuvanın devamı niteliğinde olan takım müsabakaları, yarın yapılacak ve bu etkinlik ile Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağı sona erecek.