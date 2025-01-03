Genç Milli Hentbol Takımı'ndan Akdeniz Konfederasyon Kupası Hedefi

Başarı İçin Sıkı Hazırlık

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda başarı çıtasını daha yukarıya taşımak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 8-13 Nisan tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon öncesi Giresun'da kampa girdi.

Kamp Çalışmaları Devam Ediyor

Başantrenör Selim Karaağaçlı, milli takımın 2-3 haftalık süreçler içinde kamp yapmaya devam edeceğini belirtti. Karaağaçlı, "Milli takımımızın oyuncuları, Erkekler Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den gelen sporculardan oluşuyor. Müsabakalardaki performanslarını etkilemeden yeni bir oyun felsefesi oluşturmak istiyoruz," dedi.

Başarı İçin Çalışmalar Sürüyor

Karaağaçlı, Akdeniz Konfederasyon Kupası’nda başarılı olmayı hedeflediklerini vurgularken, "Bir önceki kupada Türkiye üçüncü olmuştu. Biz bu çıtayı daha yukarıya getirebilmek için daha fazla çalışıyoruz. Çok yetenekli bir yaş grubuyla çalışmanın avantajını yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecek Vadeden Oyuncu Havuzu

Karaağaçlı, gelecek vadeden bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını belirterek, "Bu havuz içerisindeki sporcularımızın müsabaka performanslarını ve oyun felsefamıza ne kadar uyum sağladıklarını bilimsel verilerle takip ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz," diye konuştu.

Planlanan Kamp Dönemleri

Takımın oyun sistemlerini A Milli Takımın modeline göre düzenlediklerini söyleyen Karaağaçlı, Şubat ayında sportif yetenek tarama testi yapmayı ve >Tunus öncesi en az 5 kamp programı daha düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Sporcuların Hedefleri Büyük!

Oyunculardan Mustafa Aydın, yeni teknik ekiple ikinci kampı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Akdeniz Konfederasyon Kupası öncesi sıkı bir çalışma yapıyoruz. Önceki kuşakların başarılarını hedef alıyoruz ve rakiplerimizi analiz ediyoruz," dedi.