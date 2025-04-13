Genç Milli Tekvando Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu!

Türk Genç Tekvandocular Avrupa Şampiyonu Oldu

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Türk genç sporcular, 6'sı altın olmak üzere toplamda 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başardı.

Başarılı Performans

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, etkinlikte Türkiye'yi temsilen 23 kadın ve 20 erkek sporcu mücadele etti. Şampiyonada elde edilen başarılar, Türk tekvandocularının uluslararası arenadaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Altın Madalyalar Kazanan Sporcular

Erkek kategorisinde Emre Sarıtaş (59 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo) ve Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo) altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo) ve Evra Alıcı (68 kilo) zlata ödülü ile ödüllendirildi.

Madalya Dağılımı

Şampiyonayı toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalayla tamamlayan Türk tekvandocuları, hem ülke sıralamasında hem de kadın ve erkek takımları olarak zirvede yer almayı başardı.

Bu başarı, Türk tekvandocuların uluslararası düzeydeki mücadelesinin önemli bir göstergesi olarak kaydedilirken, gelecek için de umut vermektedir.

Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılan Türk sporcular, 6'sı altın, 16 madalya kazanarak tüm sıralamalarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.