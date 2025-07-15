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Genç Tekvandocular EYOF'ta Tüm Madalyalara Talip

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:15
Genç Tekvandocular EYOF'ta Tüm Madalyalara Talip

Genç Tekvandocular EYOF'a Katılıyor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF) tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedeflediklerini duyurdu.

Hedefler Yüksek

Federasyonun açıklamasına göre, Bahri Tanrıkulu ve başkan vekili İbrahim Özbay, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek EYOF'a katılacak Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milli tekvandocularla Ankara'daki kampta bir araya gelen Tanrıkulu, sporculara hitaben şu ifadeleri kullandı:

"EYOF'a tekvando branşı olarak ilk kez katılıyoruz. Tüm madalyalara talibiz. Başarmak için çok çalışmalıyız. Hedefe odaklanarak başarıyı yakalayacağız. Her zaman daha fazlasını isteyeceğiz. Genç milli takım benim için çok değerli. 2028'de aranızdan olimpiyatlara gideceğinize inanıyorum. Sizde bu arzuyu görüyorum. Ağabeylerinizi ve ablalarınızı zorlayarak iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. EYOF'ta başarılı olacağınıza inanıyor, güveniyorum."

Ziyarette, sporculara moral veren Tanrıkulu ve Özbay, teknik ekipten hazırlık süreci hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar diledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 8), 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey...

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 8), 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'ne (EYOF) katılacak Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 8), 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey...

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 8), 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'ne (EYOF) katılacak Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.

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