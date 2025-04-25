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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Grup Aşaması Tamamlandı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi. Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:23
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Grup Aşaması Tamamlandı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Grup Aşaması Tamamlandı

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar arasında Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ yer alarak doğrudan yarı finale yükseldi.

Turnuvanın açılış maçında Almanya'dan Porsche BBA, Aliağa Petkimspor'u 89-60'lık skorla geçerken, ilk günün diğer maçlarında Belçika temsilcisi Filou Oostende, Telekom Baskets Bonn'u 95-88; Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes ise Çekya'nın ERA Nymburk takımını 92-73 yenmeyi başardı. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İtalyan ekip Pallacanestro Reggiana'ya 80-51 mağlup oldu.

Dün gerçekleştirilen müsabakalarda Filou Oostende, Galatasaray'ı 90-68; Aliağa Petkimspor, Bosna-Hersek'ten Igokea m:tel'i 67-54; Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Pallacanestro Reggiana'yı 101-71 ve TOFAŞ, KK Spartak Office Shoes'u 86-74 yenerek önemli galibiyetler elde etti.

Bugün oynanan maç sonuçları ise şöyle: Igokea m:tel: 77 - Porsche BBA: 90; Galatasaray: 75 - Telekom Baskets Bonn: 85; TOFAŞ: 96 - ERA Nymburk: 75; Rytas Vilnius: 110 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 51.

Bu sonuçlarla grup aşaması tamamlandı. Grup birincileri Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ yarı finale yükselirken, diğer takımlar sıralama maçlarına çıkacak. Turnuvanın 27 Nisan'da sona ereceği belirtilirken, yarın sıralama maçlarıyla organizasyona devam edilecek.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde grup maçları...

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde grup maçları tamamlandı. Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda TOFAŞ ile Çekya temsilcisi ERA Nymburk karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ’tan Ahmet Berkay Gönül (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde grup maçları...

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde grup maçları tamamlandı. Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda TOFAŞ ile Çekya temsilcisi ERA Nymburk karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ’tan Ahmet Berkay Gönül (sağda), rakibiyle mücadele etti.

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