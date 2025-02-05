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Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Müsabakaları Ordu'da Başladı

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da start aldı. Farklı illerden sporcular sahada ter döküyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:31
Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Müsabakaları Ordu'da Başladı

Ordu'da Gençler ve Yıldızlar Dart Müsabakaları

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan bu heyecan dolu organizasyon, farklı şehirlerden gelen yetenekli sporcuları bir araya getiriyor.

Sporcular Türkiye'nin Dört Bir Yanından Geliyor

Müsabakalara Ordu ile birlikte Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon illerinden sporcular katıldı. Altınordu Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte genç sporcular, yeteneklerini sergilemek için büyük bir heyecanla yarışıyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Destek Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, müsabakaların açılışında sporculara başarı dileyerek önemine dikkat çekti. Yüksel, "Spor, sosyal açıdan birleştirici bir güçtür ve farklı şehirlerden gelen sporcular arasında kültürel kaynaşmayı da sağlamaktadır. Müsabakaların herhangi bir kaza ve sakatlık yaşanmadan tamamlanması ve sizlerin sağlıklı bir şekilde şehirlerinize dönmesi en büyük dileğimizdir," ifadelerini kullandı.

Türkiye Finallerine Giden Yol

8 Şubat'ta sona erecek müsabakalarda başarılı olacak sporcular, 1-4 Mart tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecekler. Bu önemli organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat sunuyor.

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel...

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel...

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.

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