Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü

Trendyol Süper Lig 18. Hafta: Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig 18. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Samsunspor lehine 1-0 sona erdi. Mücadelenin tek golü 38. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
İlk Yarıdan Öne Çıkan Dakikalar
18. dakika: Göktan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Okan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa, ceza sahası dışından Oğulcan gelişine vurdu; meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakika: Marius Mouandilmadji'nin aşırtma şutunda top kale çizgisine yöneldi; Zuzek'in son anda müdahalesiyle top taca çıktı.
38. dakika — Gol: Goutas'ın hatalı pasını değerlendiren Josafat Wooding Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte Marius Mouandilmadji meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Statü, Hakemler ve Kadrolar
Stat: Eryaman
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy
Gençlerbirliği (11): Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Oğulcan Ülgün, Dele Bashiru, Göktan Gürbüz, Darly Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Oğuz, Dilhan Demir, Matej Hanousek, M’baye Niang, Arda Çağan Çelik, Prince Martor, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Samsunspor (11): Okan Kocuk, Soner Gönül, Ali Badra Diabate, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksek, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül, Yalçın Kayan, Josafat Wooding Mendes, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavsan, Jules Oliver Ntcham, Logi Tomasson, Toni Borevkovic, Saikuba Jarju, Ebrima Ceesay
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Marius Mouandilmadji (dk. 38) (Samsunspor)
