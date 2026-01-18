Kocaeli 2. Amatör Lig: Dilovasıspor–Mollafeneri Maçı Yoğun Kar Nedeniyle Tatil

Kocaeli 2. Amatör Lig’de Dilovasıspor ile Mollafeneri karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 26. dakikada 1-0 ile yarıda kaldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:35
Kocaeli 2. Amatör Lig: Dilovasıspor–Mollafeneri Maçı Yoğun Kar Nedeniyle Tatil

Kocaeli 2. Amatör Lig’de maç kar nedeniyle yarıda kaldı

Dilovası’nda hakem kararıyla durduruldu

Kocaeli 2. Amatör Lig’de oynanan Dilovasıspor ile Mollafeneri karşılaşması, yoğun kar yağışı yüzünden yarıda kaldı.

Müsabaka, Dilovası’nda oynanırken kar yağışının etkisini artırması üzerine hakem tarafından durduruldu. Karşılaşma 26. dakikada, Dilovasıspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken tatil edildi.

Hakemin kararı, zeminin karla kaplanması ve ağırlaşan hava şartlarının futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi gerekçesine dayandırıldı.

Yarıda kalan maçın hangi tarihte ve hangi şartlarda tamamlanacağına ilişkin kararın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

KOCAELİ 2. AMATÖR LİG'DE DİLOVASISPOR İLE MOLLAFENERİ ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMA, YOĞUN KAR...

KOCAELİ 2. AMATÖR LİG'DE DİLOVASISPOR İLE MOLLAFENERİ ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIDA KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı
4
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
6
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
7
TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları