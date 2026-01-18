Kocaeli 2. Amatör Lig: Dilovasıspor–Mollafeneri Maçı Yoğun Kar Nedeniyle Tatil

Kocaeli 2. Amatör Lig’de maç kar nedeniyle yarıda kaldı

Dilovası’nda hakem kararıyla durduruldu

Kocaeli 2. Amatör Lig’de oynanan Dilovasıspor ile Mollafeneri karşılaşması, yoğun kar yağışı yüzünden yarıda kaldı.

Müsabaka, Dilovası’nda oynanırken kar yağışının etkisini artırması üzerine hakem tarafından durduruldu. Karşılaşma 26. dakikada, Dilovasıspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken tatil edildi.

Hakemin kararı, zeminin karla kaplanması ve ağırlaşan hava şartlarının futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi gerekçesine dayandırıldı.

Yarıda kalan maçın hangi tarihte ve hangi şartlarda tamamlanacağına ilişkin kararın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

