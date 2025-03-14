Gençlerbirliği 102 Yaşında: Aşktaki Gücümüzü Yeniden Kazanacağız

Türk Futbolunun ‘Asırlık Çınarı’ Gençlerbirliği 102 Yaşında

Gençlerbirliği, kuruluşunun 102. yılını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Başkentli ekibin başkanı Osman Sungur yaptığı açıklamada, kulübün geçmişine ve geleceğine dair önemli vurgularda bulundu.

Sosyal Medyada Anlamlı Paylaşım

Gençlerbirliği, sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel bir video ile 102. yılını kutladı. Videoda, "En büyük hayranlığımız, en derin tutkumuz, en heyecan verici yolculuğumuz, en vazgeçilmez alışkanlığımız, Gençlerbirliği'miz bizi yıllardır aynı ateşin başında buluşturuyor, başkentin gençlik ateşi tam 102 yaşında." mesajı dikkat çekti.

Osman Sungur'dan Geçmişe Yolculuk

Başkan Osman Sungur, yaptığı açıklamada, kulübün tarihini şöyle aktardı: "Gençlerbirliği, 102 yıl önce Ankara'da lise öğrencileri tarafından kuruldu. Kırmızı ve kara renkler bu gençlerin tercihiydi. Ben de onlarla aynı okuldan mezun bir Ankaralı olarak, kulübüme hizmet etmekten gurur duyuyorum."

Sungur, başkanlığındaki ilk yılını tamamladığını belirtirken, Gençlerbirliği'nin değerini ülke çapında duyurmak için sürekli çaba harcadığını dile getirdi.

Süper Lig Hedefi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor. Sungur, "Bizim kulübümüze karşı bir ödevimiz var. Gençlerbirliği'ni yeniden hak ettiği yere taşımalıyız. Bu sadece kulübümüz için değil, Türk futbolu için de büyük bir görev. Başkenti en üst lige taşımalıyız." dedi.

Tarihi Başarılar

Gençlerbirliği, 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı. Ayrıca, 1987 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. 2003-2004 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yalnızca uzatmalarda elenerek yaklaştı.

Alt yapısında birçok star yetiştiren Gençlerbirliği, Arda Güler gibi önemli futbolcuları Türk futboluna kazandırdı. Kulüp, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

Bu anlamlı günde, başkan Sungur, başkentlileri Süper Lig yolunda Gençlerbirliği'ni desteklemeye çağırdı.