Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK — Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman'da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti; goller Thalisson (10'), Bayo (63'), Metehan (77').

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:16
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Gaziantep FK karşısında 2-1 galip geldi. Mücadele Eryaman Stadı’nda oynandı ve ev sahibi ekipte golleri Thalisson (dk. 10) ile Metehan Mimaroğlu (dk. 77) kaydetti. Konuk takımın tek sayısını ise Mohamed Bayo (dk. 63) attı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Maxim’in şutunda kaleci Velho’nun çeldiği topu Mohamed Bayo ağlara yolladı. 1-1

70. dakikada ceza sahası dışından Oğulcan Ülgün’ün sert şutunda top kalecide kaldı.

77. dakikada sol kanattan Franco Tongya’nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat ve Hakemler

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter

Kadrolar

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dal Varesanovic dk. 90), Tom Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Cihan Çanak dk. 69), Sekou Koita, Metehan Mimaroğlu (Matej Hanousek dk. 90), M’Baye Niang (Franco Tongya dk. 59)

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Dilhan Demir, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic (Christopher Lungoyi dk. 85), Deian Sorescu (Yusuf Kabadayı dk. 84), Melih Kabasakal (Kacper Kozlowski dk. 53), Karamba Gassama (Victor Gidado dk. 84), Drissa Camara, Kevin Rodrigues, Alexandru Maxim (Denis Draguş dk. 84), Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ali Osman Kalın, Muhammet Akmelek

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci

Goller ve Kartlar

Goller: Thalisson (dk. 10), Metehan Mimaroğlu (dk. 77) (Gençlerbirliği), Mohamed Boya (dk. 63) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Dimitrios Goutas, Oğulcan Ülgün, Sekou Koita, Pedro Pereira (Gençlerbirliği); Melih Kabasakal (Gaziantep FK)

Gençlerbirliği, bu sonuçla sahasında aldığı üç puanla ligdeki mücadelesine devam etti.

EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

