Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla, başkentteki futbolseverlerin dikkatini üzerine çekti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, 'core' çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenman sırasında futbolcular, isabetli pas organizasyonları üzerinde çalıştıktan sonra gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptı.

Günün geneli için planlanan tek antrenman ise, eğlenceli bir çift kale maçla sona erdi. Gençlerbirliği bu çalışmalarla yeni sezona daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.