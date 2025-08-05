Gençlerbirliği, 22 Yaşındaki Orta Saha Oyuncusu Dilhan Demir'i Transfer Etti

Gençlerbirliği, Dilhan Demir'i Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir'i transfer etti. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Almanya doğumlu olan orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imza atıldı.

Futbol Kariyeri

Dilhan Demir, futbol kariyerine Wattensch altyapısında başladı. Genç futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın Sprockhövel, SC Paderborn II, SV Schermbeck ve Wuppertaler SV gibi takımlarda forma giydi.

Bu transfer, Gençlerbirliği'nin kadro derinliğini artırmak ve takımın gelecekteki hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir'i kadrosuna kattı.