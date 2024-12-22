DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.362.649,15 1,87%

Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Karatepe, antrenmanı yönetti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:30
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Adanaspor için Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçı için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İdmanın devamında oyuncular 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezalısı Sinan Osmanoğlu ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile Adanaspor arasındaki kritik karşılaşma, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT 1 Canlı Maç İzle: Monaco - Barcelona Şampiyonlar Ligi Maçını Kesintisiz ve Donmadan İzle
2
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat İle Yabancı Transferlerde Yeni Bir Sayfa Açılıyor
3
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Maç Özeti: İlk Yarının Sonucu 1-0
4
TOFAŞ, Türk Telekom'u 93-82 Yenerek Zaferle Ayrıldı
5
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftada Dikkat Çeken Maçlar
6
Boluspor-Kocaelispor Maçında Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu
7
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı