Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Adanaspor için Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçı için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İdmanın devamında oyuncular 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezalısı Sinan Osmanoğlu ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile Adanaspor arasındaki kritik karşılaşma, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.