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Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını tamamladı ve galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:02
Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

Trendzol 1. Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak olan Esenler Erokspor karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başladı.

5'e 2 top kapma oyunu ile devam eden idmanda kırmızı-siyahlı ekip, ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman, bireysel şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Ligde şu ana kadar 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Amilton Minervino da Silva da yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Amilton Minervino da Silva da yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Amilton Minervino da Silva da yer aldı.

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